На Харьковщине от коронавируса умерла женщина работавшая в церкви

Первый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в Харьковской области.

В Харьковской области зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Скончалась 71-летняя женщина, которая продавала свечи в церкви. Об этом, в среду, 15 апреля, во время брифинга, заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

По его мнению, женщина контактировать с большим количеством людей, а потому могла заразить и остальных. Кучер уточнил, что круг общения погибшей проверяют, однако тот, по словам главы ОГА, “очень обширный”.

“Этот населенный пункт сейчас перекрыт. Почему, потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви, и она занималась продажей свечей церковных. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, может быть, вероятно, очень большим”, - сказал Кучер.

Он добавил, что в населенный пункт отправили мобильные бригады, которые собирают образцы для проверки жителей на коронавирус.

Ранее зараженный коронавирусом священник заявил, что собирается на богослужение.

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