Итоги 15 апреля: Обмен пленными и новые штрафы

Обмен пленными с РФ прогнозируют уже на этой неделе; За поджог травы и подобные правонарушения будут наказывать жестче. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Обмен состоится до выходных

Очередной обмен пленными между Украиной и сепаратистами должен произойти до Пасхи, его детали согласованы. Об этом сказала специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Позже СМИ назвали дату и время обмена пленными. Отмечается, что обмен запланирован на 16 апреля на КПВВ Майорское.

Зеленский подписал закон о больших штрафах за сжигание травы

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира. Отныне увеличены штрафы и сроки ограничения свободы за подобные правонарушения.

Зараженный Киев

Киев “выбился в лидеры“ по числу зараженных в Украине. Только за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина. Один случай - летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Среди инфицированных 26 женщин, 29 мужчин и 6 детей.

В Германии рекорд смертей от коронавируса за сутки

В Германии за последние сутки зафиксирован рекорд по числу жертв пандемии коронавируса - 285 смертей, это самый большой показатель за все время. В целом от коронавируса в ФРГ скончались 3496 человек с начала пандемии. При этом количество новых случаев заболевания начало снижаться.

Закрыты еще 10 пунктов пропуска на границе Украины

Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска на государственной границе. Недоступными стали: Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны и Новые Трояны. Это автомобильные пункты пропуска, а некоторые - автомобильные и пешеходные пункты пропуска.

Кабмин отложил на месяц весеннюю призывную кампанию 2020

Весенний призыв в армию отсрочили. Согласно решению правительства, весенний призыв переносится с апреля-мая на май-июль. В армию должны призвать почти 16,5 тысяч человек.

Кабмин приравнял электронный паспорт к обычному

Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Больше денег

На период карантина в Украине повысили минимальный размер пособия по безработице. Тем, кто получал 650 гривен выплаты увеличат до 1000. Правительство обещает, что так будет продолжаться весь период карантина и еще 30 календарных дней после его завершения.

От COVID-19 выздоровели более полумиллиона людей

В мире от коронавируса вылечились уже 503 386 человек. Отмечается, что больше всего людей вылечились в Китае (почти 78 тысяч), Германии (более 72 тысяч) и в Испании (почти 71 тысяча). Число заражений с начала эпидемии превысило 2 миллиона, почти 131 тысяча человек скончались от COVID-19.

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