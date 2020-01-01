В Украине 4161 случай коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 279 случаев;
- Волынская область - 109 случаев;
- Днепропетровская область - 78 случаев;
- Донецкая область - 12 случаев;
- Житомирская область - 162 случая;
- Закарпатская область - 116 случаев;
- Запорожская область - 115 случаев;
- Ивано-Франковская область - 401 случай;
- Кировоградская область - 198 случаев;
- г. Киев - 644 случая;
- Киевская область - 234 случая;
- Львовская область - 166 случаев;
- Луганская область - 4 случая;
- Николаевская область - 22 случая;
- Одесская область - 73 случая;
- Полтавская область - 27 случаев;
- Ровенская область - 204 случая;
- Сумская область - 80 случаев;
- Тернопольская область - 333 случая;
- Харьковская область - 40 случаев;
- Херсонская область - 44 случая;
- Хмельницкая область - 37 случаев;
- Черновицкая область - 662 случая;
- Черкасская область - 110 случаев;
- Черниговская область - 11 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 137 тыс. В мире заболели коронавирусом более двух млн человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США, Италии и Испании.
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