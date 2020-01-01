Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине 4161 случай коронавируса: обновленные данные Минздрава

Комментариев: 0
За сутки заразились 397 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Читай также: США обновили рекорд по летальности от COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 279 случаев;
  • Волынская область - 109 случаев;
  • Днепропетровская область - 78 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 162 случая;
  • Закарпатская область - 116 случаев;
  • Запорожская область - 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 401 случай;
  • Кировоградская область - 198 случаев;
  • г. Киев - 644 случая;
  • Киевская область - 234 случая;
  • Львовская область - 166 случаев;
  • Луганская область - 4 случая;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 73 случая;
  • Полтавская область - 27 случаев;
  • Ровенская область - 204 случая;
  • Сумская область - 80 случаев;
  • Тернопольская область - 333 случая;
  • Харьковская область - 40 случаев;
  • Херсонская область - 44 случая;
  • Хмельницкая область - 37 случаев;
  • Черновицкая область - 662 случая;
  • Черкасская область - 110 случаев;
  • Черниговская область - 11 случаев.

Читай также: МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Данные за сутки
Данные за сутки
МОЗ

Напомним, число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 137 тыс. В мире заболели коронавирусом более двух млн человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США, Италии и Испании.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Минздрав, летальные случаи, вирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь