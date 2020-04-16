Завершился обмен пленными между Украиной и ОРДЛО

Украина вернула 19 своих граждан, которые находились в плену у сепаратистов.

Сегодня, 16 апреля, завершился очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - Украина вернула 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. Отмечается, что после возвращения украинцев домой их отправят на обязательную обсервацию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как сообщается, обмен начался в 8:00 под Горловкой. Украина вернула 19 человек, а сепаратисты 18.

“Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата“ всех на всех “. Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране“, - говорят в Офисе президента.

В Офисе президента также отметили, что продолжаются переговоры об освобождении украинских граждан, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России.

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В свою очередь, российская сторона также подтверждает обмен пленными. Как передают российские СМИ, в районе пропускного пункта “Майорск“ завершилась процедура первого в этому году обмена между Киевом и “ДНР“.

Напомним, ранее сепаратисты заявили о старте обмена пленными. Утром 16 апреля начался процесс обмена удерживаемыми лицами, сообщили в “ДНР“. Автобус с украинцами уже прибыл в Горловку.

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