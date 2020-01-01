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В Украине за сутки больше 100 медиков заболели COVID-19

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Количество инфицированных медиков продолжает расти.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 104 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19 среди медиков. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова. 

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"За минувшие сутки заболели 397 граждан, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников", - отметил Степанов.

Всего в Украине по состоянию на 9 утра 16 апреля лабораторно подтвержден 4161 случай заражения коронавирусом. 

Напомним, источники авторитетного американского издания Fox News утверждают, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 специально передали от летучей мыши к человеку в лаборатории Уханя.

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Теги: Степанов, медики, Минздрав, Коронавирус
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