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Сегодня Печерский суд изберет меру пресечения для экс-нардепа Черновол

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Бывшего народного депутата обвиняют в умышленном убийстве.
Сегодня Чероновол избирают меру пресечения
Сегодня Чероновол избирают меру пресечения
strana.ua

По состоянию на утро,16 апреля, возле здания суда находятся журналисты, а также группа поддержки экс-нардепа Черновол. Около здания суда дежурят депутаты от “Европейской солидарности“ Артур Герасимов, София Федына, а также активист Андрей Дзинзя. Об этом сообщает ресурс Страна.ua

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Как сообщается, сегодня в 09:30 Печерский районный суд города Киев продолжил судебное заседание по избранию меры пресечения для бывшего нардепа от “Народного Фронта“ Татьяны Черновол, которую подозревают в умышленном убийстве сотрудника офиса “Партии регионов“ Владимира Захарова 18 февраля 2014 года. Мужчина погиб во время штурма здания активистами Майдана.

Напомним, ранее ГБР заявило, что Черновол обоснованно подозревается в умышленном убийстве Захарова. И.о. директора ГБР Александр Соколов рассказал о деле Татьяны Черновол. 

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Теги: Черновол, Суд, Мера пресечения, Майдан, Дело Майдана, ГБР
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