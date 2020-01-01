Комаровский рассказал, как не заболеть при контакте с больным COVID-19

Известный доктор дал несколько советов.

При прямом контакте с инфицированным коронавирусом человеком средства защиты имеют большое значение. Нужно помнить о маске и дистанции. Между тем, также очень важен и так называемый местный иммунитет у людей, которые находятся в контакте с зараженным человеком.

Об этом рассказал доктор Комаровский в своем последнем видео, опубликованном на YouTube.

Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое понятие, как местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. На поверхности носа, носоглотки, гортани, бронхов выделяется слизь, в которой содержатся секреторные иммуноглобулины, - сказал Комаровский.

Читай также: Могут ли комары переносить коронавирус: Комаровский дал ответ

По словам известного педиатра, именно иммуноглобулины могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где они пытаются внедриться в организм.

Если слизь жидкая, в ней факторы местного иммунитета - иммуноглобулины - активны. Если же слизистые пересыхают, местный иммунитет отключается, - сказал он.

Читай также: Комаровский о Пасхе: Культ угрожает безопасности людей

При этом доктор акцентировал на важности увлажнения воздуха в том случае, если вы живете в одной квартире с инфицированным коронавирусом человеком.

Напомним, Комаровский рассказал, помогают ли антибиотики от коронавируса. Доктор Комаровский предупредил о последствиях для здоровья.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.