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Каждый пятый инфицированный COVID-19 в Украине – медик

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В Украине коронавирусом инфицировано 788 медиков.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Украине коронавирусной инфекцией заражено 788 медиков. Это практически каждый пятый из общего числа заболевших. Всего в Украине заражено 4 161 человек. По количеству заболеваний среди медперсонала лидирует Черновицкая область, где зарегистрировано уже 126 случаев. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге. 

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“Мы анализируем каждый случай заболевания медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях. По обеспеченности средствами индивидуальной защиты, каждый день мы увеличиваем обеспеченность“, - заявил Степанов.

Он также отметил, что на дашборде Кабмина доступна информация по уровню обеспечения каждой больницы в Украине в реальном времени.

Скриншот
Скриншот
covid19.gov.ua

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Напомним, ранее Комаровский рассказал, как не заболеть при контакте с больным COVID-19. Известный доктор дал несколько советов. 

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Теги: Украина, Коронавирус, МОЗ, Медики
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