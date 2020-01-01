Каждый пятый инфицированный COVID-19 в Украине – медик

В Украине коронавирусом инфицировано 788 медиков.

В Украине коронавирусной инфекцией заражено 788 медиков. Это практически каждый пятый из общего числа заболевших. Всего в Украине заражено 4 161 человек. По количеству заболеваний среди медперсонала лидирует Черновицкая область, где зарегистрировано уже 126 случаев. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

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“Мы анализируем каждый случай заболевания медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях. По обеспеченности средствами индивидуальной защиты, каждый день мы увеличиваем обеспеченность“, - заявил Степанов.

Он также отметил, что на дашборде Кабмина доступна информация по уровню обеспечения каждой больницы в Украине в реальном времени.

Скриншот covid19.gov.ua

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Напомним, ранее Комаровский рассказал, как не заболеть при контакте с больным COVID-19. Известный доктор дал несколько советов.

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