За сутки COVID-19 заразились 29 детей и 104 медика: итоги брифинга МОЗ

Степанов дал большой брифинг касательно ситуации с распространением коронавируса в стране.

Глава Минздрава Максим Степанов провел большой брифинг касательно ситуации с распространением коронавируса в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Главные тезисы брифинга Степанова:

В Украине по состоянию на 16 апреля 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей и 104 - среди медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 87 человек, из них 3 детей и 12 медицинских работников.

Все лекарственные средства, утвержденные протоколом МОЗ Украины, распределяются по регионам в зависимости от количества заболеваний у них на COVID-19 и численности населения. Также в Минздраве Украины создан соответствующий остаток лекарств, которые дополнительно поставляются в регионы.

МОЗ Украины договорилось с послом КНР о телемосте между китайскими и украинскими врачами для обмена опытом лечения COVID-19.

МОЗ Украины запустило в тестовом режиме онлайн-платформу консультаций с ведущими анестезиологами страны для всех реаниматологов, работающих прежде всего в тех больницах, которые определены для борьбы с COVID-19. Уже присоединилось 100 медицинских учреждений.

Каждый год количество людей, получающих лечение за рубежом, растет, вместе с этим растет сумма средств, выплачиваемых по программе "Лечение граждан Украины за рубежом". За 5 лет эти цифры увеличились с 388 млн грн. в 1 млрд грн. В условиях карантина выезд украинских больных за границу ограничен. МОЗ Украины рассматривает все заявки, 15 апреля было принято решение об отправке на лечение за границу 79 украинских пациентов. Все граждане Украины, которые уже проходят лечение за границей, получают соответствующее финансирование.

В Украине пока 20 000 детей с эпилепсией. Для них создаются альтернативные зарубежным лекарственные средства.

Через отсутствие авиасообщения остановились поставки лекарственных средств из-за рубежа для людей с редкими заболеваниями. Но Минздрав Украины работает с импортерами, чтобы решить эту проблему.

Глава МОЗ Украины обратился к главам ОГА по обеспечению сдачи и приема крови в донорских центрах, а также ограничения контакта лиц между собой.

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Напомним, Комаровский рассказал, как не заболеть при контакте с больным COVID-19. Известный доктор дал несколько советов.

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