Под Мариуполем полиция устроила засаду рэкетирам

Банда ограбила бизнесмена и похитила большую сумму наличности. Через несколько дней бандиты угодили в ловушку полиции.

Возле Мариуполя полиция задержала четверых мужчин, подозреваемых в нападении на дом бизнесмена в Краматорске. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

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На дом владельца фермерского хозяйства напали рано утром 11 апреля. Когда на шум вышел хозяин, злоумышленники сбили его с ног, избили руками и ногами, нанеся многочисленные травмы головы и тела. Мужчину связали, забрали у него ключи от сейфа, откуда похитили 70 тысяч долларов, 200 тысяч гривен, ювелирные изделия из золота общим весом около 200 граммов и скрылись на автомобиле “ВАЗ“.

Полицейские отработали все возможные пути отхода нападавших и установили все автомобили, которые двигались в указанное время на этих участках дороги. Оперативники выяснили, что преступная группа постоянно передвигается, пытаясь уйти от ответственности. Установили, что фигуранты скрываются в Запорожской области и оттуда направляются в Мариуполь.

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Полицейские вычислили путь подозреваемых и подготовили ловушку на одном из блокпостов, пропустив их через другие. Когда беглецы спокойно проходили проверку, полиция блокировала автомобиль и все четверо были задержаны. В состав группировки входили жители Донецкой области, один из которых ранее судимый. У нападавших изъяли часть похищенных денег и золотые ювелирные изделия.

Напомним, в Днепре СБУ обезвредила банду, устроившую 18 терактов. По данным СБУ, бандиты специализировались на особо тяжких преступлениях, в том числе терактах по заказу РФ.

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