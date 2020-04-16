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В Днепре женщина покончила с собой, выпрыгнув из окна 10-го этажа

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Смерть наступила мгновенно.
В Днепре женщина покончила с собой
В Днепре женщина покончила с собой
dp.informator.ua

В Днепре 15 апреля прохожие заметили тело мертвой женщины. Предварительно, она покончила с собой, выпрыгнув из окна на лестничной площадке. Об этом сообщает Информатор

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Как сообщается, инцидент произошел на Набережной Победы в доме №130. На 10-м этаже на подоконнике нашли след от кроссовка, такая же обувь была и на женщине. По предварительным данным, при падении она ударилась спиной о козырек подъезда. Смерть наступила мгновенно.

По информации издания, женщина 1979 года рождения. Личность установлена. Что стало причиной данного поступка – неизвестно. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее под Тернополем повесился 17-летний парень. Тело парня нашли повешенным на мосту.

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Теги: Днепр, Женщина, Самоубийство, Полиция
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Комментариев (1)
Letohradek    16.04.2020, 12:14
Оценка:  0
Letohradek
Причина самоубийства, крысомортдый клоун, доведший людей до безденежья!
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