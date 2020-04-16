В Днепре женщина покончила с собой, выпрыгнув из окна 10-го этажа

Смерть наступила мгновенно.

В Днепре женщина покончила с собой dp.informator.ua

В Днепре 15 апреля прохожие заметили тело мертвой женщины. Предварительно, она покончила с собой, выпрыгнув из окна на лестничной площадке. Об этом сообщает Информатор.

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Как сообщается, инцидент произошел на Набережной Победы в доме №130. На 10-м этаже на подоконнике нашли след от кроссовка, такая же обувь была и на женщине. По предварительным данным, при падении она ударилась спиной о козырек подъезда. Смерть наступила мгновенно.

По информации издания, женщина 1979 года рождения. Личность установлена. Что стало причиной данного поступка – неизвестно. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее под Тернополем повесился 17-летний парень. Тело парня нашли повешенным на мосту.

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