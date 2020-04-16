Шмыгаль: В мае Украина должна идти на работу

Премьер-министр заявил, что экономику нужно немедленно реанимировать.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал стратегию постепенного выхода Украины из карантина из-за распространения коронавируса.

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Об этом он написал на своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, экономику страны нужно реанимировать. Делать это нужно постепенно уже с мая.

В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками, - написал он.

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Также Шмыгаль опубликовал схему, в которой детально описана стратегия выхода страны из карантина. Согласно данной инфографике, режим чрезвычайной ситуации будет сохраняться до начала июня.

Схема t.me/Denys_Smyhal

Напомним, за сутки COVID-19 заразились 29 детей и 104 медика. Глава Минздрава Максим Степанов провел большой брифинг касательно ситуации с распространением коронавируса в Украине.

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