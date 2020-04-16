Опубликован закон о штрафах за поджог травы, завтра он вступит в силу

Закон в 20 раз повышает штрафы за самовольное сжигание травы и другие экологические преступления.

Минимальный штраф за поджог травы составит более 3 тысяч гривен ГСЧС

Предусматривающий большие штрафы за сжигание травы Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей природной среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)“ 16 апреля опубликован в парламентской газете “Голос Украины“. Текст закона также опубликован на сайте издания.

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Закон вступает в силу на следующий день после его публикации, т.е. в пятницу, 17 апреля.

Основная часть нового закона касается повышения штрафов за самовольное сжигание сухой травы и другие экологические преступления.

В частности, за самовольное выжигание растительности или ее остатков ранее штрафовали на 10-20 необлагаемых минимумов для граждан (170-340 грн) и 50-70 н.м. для должностных лиц (850-1190 грн). Теперь же штрафы выросли до 180-300 (3 060-5 100 грн) и 900-1200 (15 300-20 400 грн) соответственно.

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Кроме того, штраф за загрязнение атмосферного воздуха теперь составит от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов (30 600-61 200 грн) или ограничение свободы до трех лет.

За уничтожение или повреждение объектов растительного мира гражданам придется заплатить от 5400 до 9000 р. м. (91 800-153 000 грн) или им могут ограничить свободу на срок от 2 до 5 лет.

Также штрафы увеличили за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Так, нарушители будут платить от 90 до 270 н. м. (1 530-4 590 грн). Чиновникам это обойдется в 4 590-15 300 гривен.

Напомним, 13 апреля Верховная рада усилила ответственность за загрязнение воздуха, приняв законопроект №2339 за основу и в целом. В тот же день его безотлагательно подписал Председатель Верховной Рады, а 15 апреля свою подпись поставил президент.

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