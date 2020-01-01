В рамках рабочего визита президент встретится с военными.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область. Он проинспектирует строительство военного городка и понаблюдает за проведением учений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Также Владимир Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротным-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский проинспектировал ход ремонта больницы в Полтаве. Президент лично осмотрел все, что удалось уже сделать.

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