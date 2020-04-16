Экс-главе СБУ в Харькове вручили подозрение за избиение активиста

Бывший СБУшник закрылся в квартире и отказался получать подозрение.

15 апреля сотрудники Государственного бюро расследований предъявили подозрение экс-главе Харьковского управления Службы безопасности Украины. Его подозревают в избиении активиста Автомайдана в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Правоохранители установили, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015 года в Киеве обогнал и остановил автомобиль участника "Автомайдана", а затем избил его.



Бывшему сотруднику СБУ предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 (хулиганство) УКУ.



В ГБР отметили, что подозреваемый закрылся в квартире и не хотел получать документы от правоохранителей. Экс-чиновнику грозит до 5 лет лишения свободы.





Напомним, контрразведка задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ и подготовке терактов.

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