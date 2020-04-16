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Экс-главе СБУ в Харькове вручили подозрение за избиение активиста

Комментариев: 2
Бывший СБУшник закрылся в квартире и отказался получать подозрение.
Сотрудники ГБР предъявили подозрение экс-главе СБУ в Харькове
Сотрудники ГБР предъявили подозрение экс-главе СБУ в Харькове
ГБР

15 апреля сотрудники Государственного бюро расследований предъявили подозрение экс-главе Харьковского управления Службы безопасности Украины. Его подозревают в избиении активиста Автомайдана в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Правоохранители установили, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015 года в Киеве обогнал и остановил автомобиль участника "Автомайдана", а затем избил его. 

Бывшему сотруднику СБУ предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 (хулиганство) УКУ. 

В ГБР отметили, что подозреваемый закрылся в квартире и не хотел получать документы от правоохранителей. Экс-чиновнику грозит до 5 лет лишения свободы. 



Напомним, контрразведка задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ и подготовке терактов. 

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Теги: СБУ, Харьков, Автомайдан, подозрение, избиение
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Комментариев (2)
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MNI1957    16.04.2020, 12:28
Оценка:  0
MNI1957
нациков надо гасить,а не избивать
vicinq    16.04.2020, 12:36
Оценка:  -2
vicinq
ты прав русских кремлевских фашистов нациков тем более в Украине ГАСИТЬ там где встретишь, бомжары без родины без племени ...
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