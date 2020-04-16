Карантин не помеха: Сотни жителей Мариуполя штурмовали магазин из-за скидок

Горожане игнорировали призывы полицейских и не соблюдали правила карантина.

В Мариуполе больше 200 местных жителей пытались одновременно попасть на открытие нового супермаркета “Грация“, так как администрация магазина анонсировала 30%-ые скидки и розыгрыш призов. Вход в супермаркет закрыли по требованию правоохранителей спустя час, сообщает местное издание 0629.

Читай также: Пасха дома остановит коронавирус, - глава Минздрава

Многие горожане пришли к магазину в медицинских масках, однако стояли в очереди впритык друг к другу, не соблюдая норм карантина. На место прибыли полицейские, которые через мегафон призывали людей соблюдать дистанцию. Правоохранителей не слушали, самым рьяным любителям шопинга патрульные обещали выписать штрафы.



Некоторые граждане утверждали, что пришли “на праздник, так как устали от карантина“. При этом те покупатели, которым удалось прорваться в супермаркет, рассказали, что никаких больших скидок там нет.



В ходе переговоров с администрацией, около 12 часов дня полицейским удалось добиться закрытия супермаркета.

0629

Напомним, стало известно, в какой области больше всего нарушителей карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.