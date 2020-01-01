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Зеленский осмотрел новый военный городок в Закарпатье

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Президенту показали казармы и пищевой блок, а также рассказали о том, как солдат будут кормить качественной едой.
Зеленский осмотрел пищеблок военного городка
Зеленский осмотрел пищеблок военного городка
кадр из видео

В рамках визита в Закарпатскую область Президент Владимир Зеленский осмотрел строительство нового военного городка, где будет базироваться 128-я отдельная горно-штурмовая бригада. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства.

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Зеленский в частности осмотрел новый пищеблок, где солдатам будут готовить здоровую пищу на современном оборудовании. Президенту показали отдельные помещения блока, предназначенные для обработки и приготовления разных видов продуктов. Отмечается, что пищеблок оснащен как импортным, так и отечественным оборудованием.

Всё показанное президенту оборудование должно пройти в ближайшие дни пуско-наладочные работы. До того, как в мае в этом городке разместится армейская бригада, все помещения уже будут готовы к работе.

Главное, чтобы человеческим условиям соответствовали, — заявил Зеленский на комментарий о том, что помещения соответствуют всем нормам.

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Также президент осмотрел административно-жилые корпуса городка. Часть помещений уже обставлены мебелью, но большинство пока еще пусты.

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, при строительстве городка удалось сэкономить часть средств, поскольку строительством занимались структуры Министерства обороны.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский внезапно нагрянул в Закарпатье. Президент решил проинспектировать строительство военного городка и посмотреть бригадные военные учения.

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Теги: Зеленский, президент, Закарпатье, Закарпатская область, ВСУ, Минобороны, Таран
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