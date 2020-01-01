Обмен пленными: Три человека отказались возвращаться в ЛНР - СМИ

Российские СМИ сообщают, что обмен прошел по формуле "11 на 4".

Сегодняшний обмен пленными между Киевом и террористами "народных республик" прошел по формуле "11 на 4", так как три человека отказались возвращаться на оккупированные территории Луганской области. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя оккупантов "ЛНР" Ольгу Кобцеву.

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"Только что произошел обмен. Мы передали 11 человек. В результате опроса лиц, которые должны были быть переданы ЛНР, три человека изъявили добровольное желание остаться на территории Украины. Люди отказались от перехода на территорию Луганской народной республики", - цитирует Кобцеву агентство "Интерфакс".



Напомним, сегодня на КПВВ "Майорск" под Горловкой Донецкой области завершился очередной этап обмена пленными между Украиной и террористами непризнанных республик "Л/ДНР".

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