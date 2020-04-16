Черновол опубликовала текст подозрения в убийстве регионала

Экс-нардеп поделилась деталями в громком деле.

Татьяна Черновол, которую подозревают в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" в 2014 году, опубликовала тест объявленного ей официального подозрения.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Хотя подозрение экс-нардепу было вручено 10 апреля, сама она сообщила, что только сегодня впервые прочитала его.

При этом активистка Евромайдана и экс-нардеп акцентировала, что невиновна и помогала сотрудникам офиса "Партии регионов" покинуть офис.

Сегодня на суде впервые прочитала подозрение, ведь я то знаю, что не причастна к трагедии - смерти гражданина Захарова. Я лично занималась эвакуацией работников офиса "Партии регионов". Даже те куцые данные, которые есть в материалах дела, предоставленные мне в ходатайстве о мере пресечения свидетельствуют, что гр. Захаров почему-то зашел в задымленное помещения после того, как активистов Майдана там уже не было, пожар был потушен пожарными и территория была занята беркутом и вооруженными титушками. В подозрении на меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей, - написала Черновол.

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При этом Татьяна Черновол подтвердила, что следствие правильно установило цель ее действий 18 февраля 2014 года - проникновение в офис Партии Регионов. Между тем, ее возмутил тот факт, что ГБР фактически обвинило ее в массовом убийстве в формулировке о том, что ее действия были "направлены на умышленное противоправное причинение смерти другим людям".

Черновол акцентировала, что защищала работников офиса ПР от самосуда майдановцев, что якобы подтверждено видео в интернете.

Документ Татьяна Чорновол/Facebook

Документ Татьяна Чорновол/Facebook

Документ Татьяна Чорновол/Facebook

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