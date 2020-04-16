Кто вернулся в Украину из плена: Полный список имен

В рамках обмена пленными в Украину вернулись 20 граждан страны.

Офис президент опубликовал полный список вернувшихся в Украину граждан в рамках обмена пленными. Всего в рамках обмена в Украину вернулось 20 человек - 9 из “ДНР“ и 11 из “ЛНР“. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Освобожденные украинцы, содержавшиеся на территории “ДНР“:

1. Алакоз Александр (гражданский),

2. Гриненко Николай (военный),

3. Илюхин Николай (гражданский),

4. Карась Владимир (полицейский),

5. Костев Евгений (гражданский),

6. Помеляйко Александр (гражданский),

7. Садовский Александр (гражданский),

8. Сирык Вадим (гражданский),

9. Шайдов Виктор (военный).

Освобожденные украинцы, содержавшиеся на территории “ЛНР“:

1. Желдак Виталий (гражданский),

2. Можаев Валентин (гражданский),

3. Мироныч Сергей (гражданский),

4. Полозов Николай (гражданский),

5. Попова Алевтина (гражданская),

6. Русинов Сергей (гражданский),

7. Сливка Иван (гражданский),

8. Сливка Александр (гражданский),

9. Табачный Александр (гражданский),

10. Штиль Александр (гражданский),

11. Яковенко Александр (гражданский).

Напомним, ранее завершился обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Украина вернула 19 своих граждан, которые находились в плену у сепаратистов. Украина вернула 20 своих граждан, которые находились в плену у сепаратистов.

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