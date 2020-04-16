Кто вернулся в Украину из плена: Полный список имен
В рамках обмена пленными в Украину вернулись 20 граждан страны.
Офис президент опубликовал полный список вернувшихся в Украину граждан в рамках обмена пленными. Всего в рамках обмена в Украину вернулось 20 человек - 9 из “ДНР“ и 11 из “ЛНР“. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Освобожденные украинцы, содержавшиеся на территории “ДНР“:
- 1. Алакоз Александр (гражданский),
- 2. Гриненко Николай (военный),
- 3. Илюхин Николай (гражданский),
- 4. Карась Владимир (полицейский),
- 5. Костев Евгений (гражданский),
- 6. Помеляйко Александр (гражданский),
- 7. Садовский Александр (гражданский),
- 8. Сирык Вадим (гражданский),
- 9. Шайдов Виктор (военный).
Освобожденные украинцы, содержавшиеся на территории “ЛНР“:
- 1. Желдак Виталий (гражданский),
- 2. Можаев Валентин (гражданский),
- 3. Мироныч Сергей (гражданский),
- 4. Полозов Николай (гражданский),
- 5. Попова Алевтина (гражданская),
- 6. Русинов Сергей (гражданский),
- 7. Сливка Иван (гражданский),
- 8. Сливка Александр (гражданский),
- 9. Табачный Александр (гражданский),
- 10. Штиль Александр (гражданский),
- 11. Яковенко Александр (гражданский).
Напомним, ранее завершился обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Украина вернула 19 своих граждан, которые находились в плену у сепаратистов. Украина вернула 20 своих граждан, которые находились в плену у сепаратистов.
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