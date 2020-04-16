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Кто вернулся в Украину из плена: Полный список имен

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В рамках обмена пленными в Украину вернулись 20 граждан страны.
В Украину вернулось 20 человек
В Украину вернулось 20 человек
facebook.com/president.gov.ua

Офис президент опубликовал полный список вернувшихся в Украину граждан в рамках обмена пленными. Всего в рамках обмена в Украину вернулось 20 человек - 9 из “ДНР“ и 11 из “ЛНР“.  Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Освобожденные украинцы, содержавшиеся на территории “ДНР“:

  • 1. Алакоз Александр (гражданский),
  • 2. Гриненко Николай (военный),
  • 3. Илюхин Николай (гражданский),
  • 4. Карась Владимир (полицейский),
  • 5. Костев Евгений (гражданский),
  • 6. Помеляйко Александр (гражданский),
  • 7. Садовский Александр (гражданский),
  • 8. Сирык Вадим (гражданский),
  • 9. Шайдов Виктор (военный).

Освобожденные украинцы, содержавшиеся на территории “ЛНР“:

  • 1. Желдак Виталий (гражданский),
  • 2. Можаев Валентин (гражданский),
  • 3. Мироныч Сергей (гражданский),
  • 4. Полозов Николай (гражданский),
  • 5. Попова Алевтина (гражданская),
  • 6. Русинов Сергей (гражданский),
  • 7. Сливка Иван (гражданский),
  • 8. Сливка Александр (гражданский),
  • 9. Табачный Александр (гражданский),
  • 10. Штиль Александр (гражданский),
  • 11. Яковенко Александр (гражданский).

Напомним, ранее завершился обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Украина вернула 19 своих граждан, которые находились в плену у сепаратистов. Украина вернула 20 своих граждан, которые находились в плену у сепаратистов. 

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Теги: Пленные, Обмен, Списки, Обмен пленными
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Комментариев (1)
МаксимУм    16.04.2020, 14:30
Оценка:  0
МаксимУм
А где военнопленные?
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