Коронавирус у 15 медиков: В Киеве больница №6 перестала принимать больных

Причиной этому стало заражение 15 медиков.

Киевская городская клиническая больница №6 перестала принимать новых больных, поскольку у 15 медработников обнаружили коронавирус.

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Об этом в ходе брифинга 16 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По информации, которая появилась в СМИ о якобы закрытии городской больницы №6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в неотлагательном порядке. В том числе и с пневмониями. Но новых пациентов сегодня не принимает. Да, среди медиков, которые заболели за это время в столице, медики из шестой больницы - 15 медработников, - сказал Кличко.

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Также Кличко отметил, что большинство зараженных медиков больницы №6 на данный момент находятся дома и лечатся под контролем семейных докторов. Всего, по данным мэра Киева, на самоизоляции в Киеве находятся 179 медиков. Все они контактировали с инфицированными пациентами. В частности, это медработники отделений, где лечатся люди с пневмониями, у которых со временем выявили Covid-19. В стационарах киевских больниц от коронавируса сегодня лечатся 19 медицинских работников, зараженных коронавирусом.

Напомним, Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов". Лидер Беларуси указал на категории граждан, которые наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

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