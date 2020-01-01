Еще один военнослужащий ВСУ скончался от коронавируса

В ВСУ зафиксировали вторую смерть из-за COVID-19.

Утром 16 апреля от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

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Отмечается, что первые признаки инфицирование у него появились еще 1 апреля, тогда он был госпитализирован в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы. Там пациента подключили к аппарату ИВЛ и обеспечивали ему необходимое лечение. Коронавирус у больного подтвердило ПЦР-тестирование.



Напомним, за прошлые сутки коронавирус зафиксировали у 5 военнослужащих ВСУ.

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