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Еще один военнослужащий ВСУ скончался от коронавируса

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В ВСУ зафиксировали вторую смерть из-за COVID-19.
Военнослужащий ВСУ скончался в больнице во Львоской области
Военнослужащий ВСУ скончался в больнице во Львоской области
ВСУ/Facebook

Утром 16 апреля от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

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Отмечается, что первые признаки инфицирование у него появились еще 1 апреля, тогда он был госпитализирован в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы. Там пациента подключили к аппарату ИВЛ и обеспечивали ему необходимое лечение. Коронавирус у больного подтвердило ПЦР-тестирование.

Напомним, за прошлые сутки коронавирус зафиксировали у 5 военнослужащих ВСУ.

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Теги: ВСУ, Коронавирус, смерть, ИВЛ
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