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Из-за COVID-19 школьники останутся без последнего звонка и выпускных

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Появились детали учебного года в условиях карантина.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
УНИАН

Министерство образования и науки Украины рекомендует всем школам в этом году отказаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров. Эта мера, по мнению ведомства, будет препятствовать распространению коронавируса.

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Об этом сказано в письме МОН о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года, опубликованном на сайте ведомства.

С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера, - сказано в документе.

Напомним, Сеть взорвал "антикоронавирусный" танец луцких медиков. Волынские врачи решили подбодрить украинцев зажигательной пляской.

 

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Теги: МОН, выпускные, последний звонок
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