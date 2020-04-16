Ермака проверяют на коррупцию из-за бесплатного перелета из Минска

В начале марта главу ОП катал на самолете зять Кучмы Виктор Пинчук.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку действий главы Офиса президента Андрея Ермака, который бесплатно возвращался частным самолетом из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК).

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“Осуществляется сбор фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией“, - говорится в ответе.

Для справки. 11 марта 2020 года журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях“ зафиксировали прибытия Андрея Ермака частным самолетом из Минска, которым обычно пользуется олигарх Виктор Пинчук.

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Сам Ермак сообщил, что перелет предложил ему второй президент Украины, тесть Пинчука Леонид Кучма, и он не знает, кто именно оплатил эту поездку.

Такая услуга считается подарком в понимании закона “О предотвращении коррупции“. Ермак занимает должность, которая подпадает под действие этого закона. Однако закон запрещает получать подарки стоимостью более одного прожиточного минимума (сейчас это 2102 гривен).

Этот частный перелет на самолете олигарха имеет все признаки подарка. Очевидно, что такая услуга стоит дороже, чем размер разрешенного законом подарка. Надеемся, НАПК составит и направит в суд протокол на руководителя Офиса президента по этому факту, - отмечает юрист ЦПК Андрей Савин.

В случае подтверждения этого нарушения Ермаку грозит штраф от 1700 до 3400 грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отозвать подписи представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

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