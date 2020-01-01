В 5 областях ужесточают карантин на Пасху: Подробности

Ограничения усиливают в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Сумской и Черновицкой областях.

Областные администрации ряда регионов Украины приняли решение усилить карантинные меры на Пасхальные праздники. В частности, карантин временно ужесточат в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Сумской и Черновицкой областях.

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Органам местного самоуправления Киевской области рекомендуют ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах с 13.00 18 апреля до 06.00 21 апреля. Кроме того, в поминальные дни все кладбища столицы будут закрыты. Также на въездах в город установлены блок-посты.



В Одесской области также приняли решение ужесточить карантин из-за инфицирования 70 жителей региона. Об этом сообщил заместитель руководителя Одесской ОГА Вячеслав Овечкин.

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"В настоящее время эпидемиологическая ситуация с заболеванием коронавирусной болезнью в Одесской области остается неблагополучной. Поскольку ареал распространения инфекции увеличился до 13 административных единиц. С начала эпидемии подтвержден диагноз Covid-19 у 70 пациентов. Для предотвращения распространения болезни, Одесская облгосадминистрация настаивает принять дополнительные противоэпидемиологические мероприятия", - отметил Овечкин.

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Одесская ОГА рекомендует церквям всех конфессий проводить онлайн-трансляции Пасхальных богослужений. В случае проведения служения в храме, требуется избегать непосредственного контакта между людьми. При этом в храмах не может находиться более 10 человек, все они должны быть в масках или респираторах.



Также в Одесской области ограничивают доступ на кладбища: поминальные дни и совершение заупокойных молитв перенесут на 6 июня 2020 года.

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В Сумской области местным жителям запрещено находиться в общественных местах с 13:00 субботы и до 6:00 вторника.



"Впереди Пасха. И этот праздник люди должны отмечать дома, чтобы после праздничных дней в области не произошло взрыва заболеваемости коронавирусной инфекцией", - отметил глава областного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса Александр Милаш.



С 13:00 субботы до 6:00 понедельника призывают оставаться дома и жителей Днепропетровской области. Традиционно карантинные меры усиливают и в Черновицкой области, а во Львое на выходные закроют все рынки.



Напомним, на въезде в Киев установили блок-посты.

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