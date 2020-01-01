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США отреагировали на сегодняшний обмен пленными

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Американские дипломаты призвали РФ освободить остальных пленных и выйти из Крыма и Донбасса.
Сегодня состоялся обмен пленными
Сегодня состоялся обмен пленными
Офис президента

США приветствовали сегодняшний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупационными администрациями ОРДЛО и призвали Россию немедленно освободить всех несправедливо заключенных украинских граждан. Об этом говорится в заявлении посольства США, опубликованном в Twitter.

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“Несмотря на сегодняшний прогресс, многие украинцы остаются несправедливо заключенными Россией и ее приспешниками, а Россия продолжает незаконно нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, которые остаются несправедливо заключенными, и полностью вывести свои силы с территории Украины“, - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что США будут поддерживать санкции против России, пока российское правительство не вернет Украине контроль над Крымом и полностью не выполнит Минские соглашения.

Напомним, 16 апреля состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Были освобождены 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один полицейский.

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Теги: обмен пленными, США, Россия, ОРДЛО, Донбасс, Крым, санкции
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