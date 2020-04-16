В Чернобыле снова вспыхнул пожар

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В Чернобыле снова пожар facebook.com/yaroslav.chernobyltour

Сегодня, 16 апреля, в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар.

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Об этом сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

По данным Емельяненко, огонь вспыхнул возле села Корогод.

Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16 апреля раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки, - написал мужчина.

Карта facebook.com/yaroslav.chernobyltour

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Емельяненко также опубликовал фото и видео из места событий в качестве аргумента в пользу своих слов.

Напомним, в Киеве 16 апреля после обеда наблюдается мощная пыльная буря. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая.

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