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В Чернобыле снова вспыхнул пожар

Комментариев: 2
Появилась свежая информация из Зоны отчуждения.
В Чернобыле снова пожар
В Чернобыле снова пожар
facebook.com/yaroslav.chernobyltour

Сегодня, 16 апреля, в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар.

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Об этом сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

По данным Емельяненко, огонь вспыхнул возле села Корогод.

Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16 апреля раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки, - написал мужчина.

Карта
Карта
facebook.com/yaroslav.chernobyltour

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Емельяненко также опубликовал фото и видео из места событий в качестве аргумента в пользу своих слов.

Напомним, в Киеве 16 апреля после обеда наблюдается мощная пыльная буря. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая. 

 

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Теги: Чернобыль, пожар, фото, видео
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Комментариев (2)
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qwsdcvnm    16.04.2020, 18:32
Оценка:  +1
qwsdcvnm
Природа при желании всех зажравшихся мудаков сможет отправить в землюна два метра, это с учётом если хоронить будет что )))
qwsdcvnm    16.04.2020, 18:30
Оценка:  +1
qwsdcvnm
В очередной раз человек своим "величием" обсерается перед местью природы.
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