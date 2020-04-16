Пылевая буря: На трассе под Киевом произошло массовое ДТП с жертвами

На "Варшавской" трассе столкнулись 6 авто.

На международной автотрассе М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (более известной, как "Варшавская") произошло крупное ДТП. Из-за тяжелых погодных условий, в 55 км от столицы столкнулись четыре грузовых авто и две легковушки. В результате аварии есть погибшие и травмированные, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

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В полиции призвали отложить поездки до конца бури, и не выходить на улицу без необходимости.



"Сейчас из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах... Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути — остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", - отметили правоохранители.

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