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Пылевая буря: На трассе под Киевом произошло массовое ДТП с жертвами

Комментариев: 1
На "Варшавской" трассе столкнулись 6 авто.
Из-за пылевой бури на трассе значительно ухудшилась видимость
Из-за пылевой бури на трассе значительно ухудшилась видимость
Пресс-служба полиции

На международной автотрассе М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (более известной, как "Варшавская") произошло крупное ДТП. Из-за тяжелых погодных условий, в 55 км от столицы столкнулись четыре грузовых авто и две легковушки. В результате аварии есть погибшие и травмированные, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

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В полиции призвали отложить поездки до конца бури, и не выходить на улицу без необходимости.

"Сейчас из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах... Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути — остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", - отметили правоохранители.



Напомним, Киев накрыла мощная пылевая буря.

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Теги: Пылевая буря, трасса, Киев, ДТП, жертвы
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Комментариев (1)
qwsdcvnm    16.04.2020, 18:35
Оценка:  -1
qwsdcvnm
Если такая видимость на дорогах будет постоянная, что странная тесла будет делать ? Куда им Марс покорять, если при форс-мажорах сразу в бункер бегут.
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