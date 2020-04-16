На Херсонщине в лесу нашли женщину-маугли с ребенком

После того, как правоохранители забрали горе-мать с ребенком в больницу, она вскоре сбежала в неизвестном направлении.

В Херсонской области возле поселка Высокополье в зарослях обнаружили маму-маугли с новорожденным малышом, сообщили в пресс-центре Нацполиции.

Читай также: В Одессе мальчик жил в подъезде из-за отца-алкоголика Женщину вместе с ребенком доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи. Выяснилось, что она родила ребенка в городе, а потом отправилась на поиски отца новорожденного. Женщину вместе с ребенком доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи. Выяснилось, что она родила ребенка в городе, а потом отправилась на поиски отца новорожденного.

“С 42-летней матерью и ее новорожденной дочкой, которой в то время было всего 13 дней, было все хорошо. Женщина не имела свидетельства о рождении ребенка. По ее словам, рожала она в Покрове Днепропетровской области, а в Высокополье приехала якобы к отцу своей дочери, но не нашла его, поэтому пошла жить в лес“, - сообщили в полиции.

Читай также: На свалке под Киевом нашли тело младенца: ищут горе-мать Горе-мать плохо шла на контакт, ничего о себе не рассказывала, а документы у нее оказались просроченными. В полиции скоординировались с другими службами, чтобы помочь ей восстановить документы. Однако женщина после 5 дней в больнице просто сбежала. Ребенка она оставила в медучреждении. Горе-мать плохо шла на контакт, ничего о себе не рассказывала, а документы у нее оказались просроченными. В полиции скоординировались с другими службами, чтобы помочь ей восстановить документы. Однако женщина после 5 дней в больнице просто сбежала. Ребенка она оставила в медучреждении.

Сотрудники Высокопольского отделения полиции взяли на попечение малышку. Они собрали все необходимое на первое время: пеленки, памперсы, одежду и детское питание. Пока девочка находится под присмотром врачей, а сотрудники полиции занимаются поисками горе-матери.

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