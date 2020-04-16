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На Херсонщине в лесу нашли женщину-маугли с ребенком

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После того, как правоохранители забрали горе-мать с ребенком в больницу, она вскоре сбежала в неизвестном направлении.
На Херсонщине нашли женщину-маугли с ребенком
На Херсонщине нашли женщину-маугли с ребенком
ГСЧС
В Херсонской области возле поселка Высокополье в зарослях обнаружили маму-маугли с новорожденным малышом, сообщили в пресс-центре Нацполиции.
 

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Женщину вместе с ребенком доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи. Выяснилось, что она родила ребенка в городе, а потом отправилась на поиски отца новорожденного. 
 
“С 42-летней матерью и ее новорожденной дочкой, которой в то время было всего 13 дней, было все хорошо. Женщина не имела свидетельства о рождении ребенка. По ее словам, рожала она в Покрове Днепропетровской области, а в Высокополье приехала якобы к отцу своей дочери, но не нашла его, поэтому пошла жить в лес“, - сообщили в полиции. 
 

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Горе-мать плохо шла на контакт, ничего о себе не рассказывала, а документы у нее оказались просроченными. В полиции скоординировались с другими службами, чтобы помочь ей восстановить документы. Однако женщина после 5 дней в больнице просто сбежала. Ребенка она оставила в медучреждении.
 
Сотрудники Высокопольского отделения полиции взяли на попечение малышку. Они собрали все необходимое на первое время: пеленки, памперсы, одежду и детское питание. Пока девочка находится под присмотром врачей, а сотрудники полиции занимаются поисками горе-матери.
 
hr.npu.gov.ua

Напомним, по улицам Днепра гулял голый и одинокий 2-летний мальчик. Его вернули в семью.

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Теги: полиция, Херсонская область, младенец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мухоморище    16.04.2020, 19:06
Оценка:  0
Мухоморище
Блть,хай Бог милует.Куда мир катится...
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