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Депутат Бучи обматерила и избила сумкой горожан

Комментариев: 3
Люди сделали замечание, потому что депутат пыталась пройти без очереди на почту и была без маски во время карантина.
Елена Березинец
Елена Березинец
Елена Березинец/Фейсбук

Депутат городского совета Бучи Елена Березинец нецензурно оскорбляла жителей города и пыталась бить их сумкой. Видео инцидента опубликовали очевидцы в Facebook.

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Так, депутат попыталась пройти без очереди в отделение Укрпочты. К тому же она была без маски. Когда люди сделали ей замечание, Березинец обматерила людей, показывала неприличные жесты, а затем била сумкой женщину.

Депутат Березинец является членом постоянной комиссии горсовета по вопросам образования и культуры.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как пишет “Украинская правда“, Мэр Бучи отреагировал на конфликт с участием Березинец.

Как Бучанский мэр прошу прощения за такое поведение Елены Березинец. Мы знаем о ее сложном эмоциональном состоянии и пытались оказать Елене Эдуардовне надлежащую помощь. На завтра в очередной раз я пригласил ее к себе на разговор. Надеюсь, что она прислушивается к советам и рекомендациям, - заявил мэр.

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Он также отметил, что вынужден обратиться к регламентной комиссии горсовета, чтобы там изучили данный вопрос и дали оценку поведению депутата.

Председатель комиссии по вопросам регламента Екатерина Ципящук сообщила, что соберет комиссию из-за поведения Березинец. О времени и месте комиссии обещали сообщить позже.

Ципящук считает, что такое поведение депутата недопустимо, однако просит воздержаться от эмоций, ведь эмоциональное состояние Березинец вызывает беспокойство.

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По словам секретаря горсовета, женщина согласилась пройти медицинское обследование и при необходимости поработать с психологом.

Сообщается, что причиной эмоциональной нестабильности Березинец, вероятно, является личная трагедия. Женщина недавно трех близких людей и нуждается в помощи. 

Напомним, под Киевом девочки-подростки жестоко избили знакомую из-за парня. Три девушки устроили расправу над “конкуренткой“, снимая издевательства на телефон.

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Теги: депутаты, Киевская область, Буча, драка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Korotkih    16.04.2020, 19:04
Оценка:  0
Korotkih
Свыня
Graddfeydd    16.04.2020, 19:01
Оценка:  0
Graddfeydd
Сразу видно - образованная и культурная баба, идеально подходит для работы в "постоянной комиссии горсовета по вопросам образования и культуры - культура в лучших традициях торговых рядов местного базара.
Мухоморище    16.04.2020, 18:57
Оценка:  0
Мухоморище
Судя по лицу-благородных кровей,дворянка в пятом поколении))
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