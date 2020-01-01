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Пленные, пылевая буря, Зеленский и БРДМ: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 16 апреля 2020 года.
Обмен пленными на Донбассе
Обмен пленными на Донбассе
Cмотрите фотогалерею Пленные, пылевая буря, Зеленский и БРДМ: фото дня

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 16 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как произошел обмен пленными на Донбассе, а в Мариуполе осаждали новый супермаркет.

На мосту в Киеве рухнули строительные леса, а на границе с Польшей задержали контрабандистов с 40 ящиками сигарет.

Зеленский побывал на военных учениях и осмотрел военный городок на Закарпатье.

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Теги: фоторепортаж, Супермаркет, БТР, Владимир Зеленский, фото дня, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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