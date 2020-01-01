Пленные, пылевая буря, Зеленский и БРДМ: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 16 апреля 2020 года.
Cмотрите фотогалерею Пленные, пылевая буря, Зеленский и БРДМ: фото дня
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 16 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как произошел обмен пленными на Донбассе, а в Мариуполе осаждали новый супермаркет.
На мосту в Киеве рухнули строительные леса, а на границе с Польшей задержали контрабандистов с 40 ящиками сигарет.
Зеленский побывал на военных учениях и осмотрел военный городок на Закарпатье.
Смотрите также: Мумия, секс-кукла, ров у храма и пиво: фото дня 15 апреля.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент