Пленные, пылевая буря, Зеленский и БРДМ: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 16 апреля 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 16 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как произошел обмен пленными на Донбассе, а в Мариуполе осаждали новый супермаркет.

На мосту в Киеве рухнули строительные леса, а на границе с Польшей задержали контрабандистов с 40 ящиками сигарет.

Зеленский побывал на военных учениях и осмотрел военный городок на Закарпатье.

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