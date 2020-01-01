Обмен на Пасху. Кого Украина вернула из плена

Украина провела первый в 2020 году обмен пленными, 20 человек вернули с неподконтрольных территорий, а 14 отдали взамен, четверо отказались ехать в "ЛДНР".

На Донбассе вновь обменялись пленными, уже в третий раз за президентство Владимира Зеленского. На этот раз обмен самый скромный – 20 на 14. Власти говорят, что всему виной карантин, а так бы обмен мог быть более масштабным.

Кого вернули, а кого отдали в рамках обмена, разбирался Корреспондент.net.

Процесс переговоров

О продолжении обменов пленными договорились еще лидеры Нормандской четверки на саммите в Париже в декабре 2019 года. Конкретные списки формировались и уточнялись на переговорах в Минске.

“В Донецкой области мы передали на неподконтрольную сторону 10 человек и в Украину приняли 9 человек. Один, кто был запрошен той стороной на перемещение, отказался. В Луганской области только что завершен обмен. Мы получили 11 украинцев, на запрос той стороны мы передали четверых человек. Они запрашивали семерых, но трое отказались пересекать линию разграничения”, — рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

По данным общественной организации Медийная инициатива за права человека в списки на обмен не были включены политические заключенные, военнопленные и так называемые “шпионы СБУ”.

Кого вернули

В обмене приняли участие всего двое военнослужащих. 22-летний Николай Гриненко из 79 десантно-штурмовой бригады в плен попал 23 января 2019 года. По информации бригады, военнослужащий исчез вместе с оружием в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов неподалеку Павлополя. Сам Гриненко говорит, что ошибочно попал в плен, заблудился. Сразу после его исчезновения украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье дезертирство, впоследствии появилось еще одно - об исчезновении человека.

Второй военный - 49-летний Виктор Шайдов из Днепропетровской области, военнослужащий 53 бригады ВСУ. Он - один из восьми военных, которые на КАМАЗе случайно заехали на неподконтрольные территории в мае 2019 года.

Что касается остальных освобожденных, то Александра Садовского в “ДНР” судили за грабеж и убийство, Александр Алакоз и Александр Яковенко, по данным активистов, обычные перевозчики, которые возили людей на неподконтрольные территории и обратно, Алевтина Попова - предприниматель из Луганска.

23-летний студент из Луганска Сергей Русинов задержан был за то, что писал проукраинские посты в социальных сетях. А Владимир Карась, которого Украина тоже вернула, бывший милиционер, который, по данным СМИ, мог сотрудничать и с “полицией ДНР”.

Кого отдали

Сепаратисты попросили передать в Донецк и Луганск 17 человек, участие которых в войне на Донбассе была доказана в украинских судах.

Например, Виктор Колос, по данным следствия, планировал совершить теракт в Запорожье. Житель Донецка Юрий Слатов, воевал на стороне “ДНР” и случайно зашел не на свой блокпост. Также террористы попросили передать им Алексея Лазаренко, осужденного в августе 2019 за государственную измену к 9 годам заключения, он торговал информацией с завода Укроборонпрома в Запорожье

Андрей Яворчук, которого попросил отдать Луганск, по данным украинских правоохранителей, боевик батальона Сомали.

Реакция

Журналист Станислав Асеев, освобожденный из плена в рамках обмена 29 декабря 2019 года, комментируя сегодняшний обмен, отметил, что он "задает больше вопросов, чем дает ответов".

"Часть этих вопросов лежит в формальной плоскости, как: кто именно отвечает за процесс обмена в Украине и формирует списки? Отсюда же следует следующий вопрос: почему эти списки именно такие, то есть, по какому принципу отбирают тех, кого освободят на этот раз? Но более сложный вопрос - нравственный: допустима ли в вопросе обмена формулировка “мы не делим наших граждан на категории, поэтому забираем всех, кого отдают”? Для меня ответ очевиден - нет", - заявил он в комментарии Радио Свобода.

Асеев подчеркнул, что такие категории существуют независимо от нашего желания и перечислил их. По его словам, такими категорями являются "военнопленные; члены диверсионных групп; гражданские из числа агентурной сети наших спецслужб; обычные гражданские; преступники и боевики, которые также имеют украинский паспорт и не прочь воспользоваться обменом, чтобы выйти из тюрьмы собственной же “республики”".

"Мысль о том, что последние имеют такие же “права” на обмен, как и первые - политическая и не имеет права на существование во время войны", - подчеркнул Асеев.

"Но самая главная мысль заключается в том, что обмен во время войны должен быть не только количественным, но и качественным, учитывая конкретные фамилии и гуманитарную составляющую, такую как физическое состояние пленного", - подытожил журналист.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который был осбожден в рамках обмена пленными с Россией 7 сентября 2019 года, поздравил освобожденных украинцев, но подчеркнул, что это не все пленные которых удерживают в ОРДЛО и России. В частности, Сенцов отметил, что не был освобожден никто из крымских татар.

Приветствовали обмен пленными в ОБСЕ, посольствах Германии и США в Украине.