Освобожденные украинцы заявляют о пытках в плену у боевиков

Оккупанты применяли к пленным военным и гражданским лицам физическое, психологическое и сексуальное насилие.

Большинство украинцев, освобожденных из плена боевиков 16 апреля, заявляют о пытках в плену. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Читай также: Обмен на Пасху. Кого Украина вернула из плена

Освобожденные пленники рассказали о фактах избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, а также унижения человеческого достоинства, что в некоторых случаях приводило к увечьям и смерти пленных.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, сейчас следователи работают с освобожденными украинцами, чтобы подготовить и передать доказательства нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда. Прокуроры также утверждают, что обеспечат привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на национальном уровне.

За шесть лет вооруженной агрессии РФ органы прокуратуры совместно с СБУ установили более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3500 человек были противоправно лишены свободы, - говорится в сообщении.

Читай также: Будем бороться, пока не вернутся все – Зеленский про обмен пленными

В Офисе генпрокурора говорят, что в отдельных местах одновременно содержалось в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек, независимо от пола, без надлежащего медицинского обеспечения и питания.

По данным украинских правоохранителей, в настоящее время за нарушение законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины) уже привлечены к уголовной ответственности более 80 человек.

Напомним, 16 апреля состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Были освобождены 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один полицейский.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.