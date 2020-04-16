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Освобожденные украинцы заявляют о пытках в плену у боевиков

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Оккупанты применяли к пленным военным и гражданским лицам физическое, психологическое и сексуальное насилие.
Вернувшиеся из плена граждане рассказали о пытках
Вернувшиеся из плена граждане рассказали о пытках
Офис президента

Большинство украинцев, освобожденных из плена боевиков 16 апреля, заявляют о пытках в плену. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Освобожденные пленники рассказали о фактах избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, а также унижения человеческого достоинства, что в некоторых случаях приводило к увечьям и смерти пленных.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, сейчас следователи работают с освобожденными украинцами, чтобы подготовить и передать доказательства нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда. Прокуроры также утверждают, что обеспечат привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на национальном уровне.

За шесть лет вооруженной агрессии РФ органы прокуратуры совместно с СБУ установили более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3500 человек были противоправно лишены свободы, - говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора говорят, что в отдельных местах одновременно содержалось в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек, независимо от пола, без надлежащего медицинского обеспечения и питания.

По данным украинских правоохранителей, в настоящее время за нарушение законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины) уже привлечены к уголовной ответственности более 80 человек.

Напомним, 16 апреля состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Были освобождены 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один полицейский.

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Теги: обмен пленными, пленные, пытки, боевики, ОРДЛО, Офис Генерального прокурора
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Комментариев (3)
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Letohradek    16.04.2020, 19:39
Оценка:  0
Letohradek
Не большинство, а все без исключений подвергаются пыткам! Русский мир - это озверелые вырожденцы, не щадящие даже своих же соплеменников.! Кто в этом сомневается, найдите в и-нете статью о так называемых "ополченцах"- Батальон "Брянка-СССР"
Letohradek    16.04.2020, 19:39
Оценка:  0
Letohradek
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацаб. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей – либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать.
Letohradek    16.04.2020, 19:39
Оценка:  0
Letohradek
И за сохранение этого статуса, рядовой кацаб готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. / А. И. Солженицын /
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