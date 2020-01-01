На Харьковщине село изолируют из-за вспышки COVID

Вспышку коронавируса в еле связывают с погибшей зараженной женщиной, которая продавала в церкви свечи.

В Харьковской области в селе Высокополье зарегистрировали новую вспышку коронавируса, причиной чего могла быть умершая инфицированная женщина, которая ходила в церковь и контактировала с односельчанами, сообщил глава ОГА Алексей Кучер.

По его словам, в селе по состоянию на 17:00 четверга обнаружили 9 новых случаев инфицирования.

Населенный пункт планируют закрыть на карантин, усилив ограничительные меры.

Новые инфицирования зарегистрировали после смерти от COVID-19 местной жительницы, которая, как утверждает Кучер, контактировала с большим количеством людей, поскольку продавала свечи и выходные посещала церковь.

Всего в области уже 54 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 113 подозрений.

Напомним, на Харьковщине от коронавируса умерла женщина , работавшая в церкви.

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