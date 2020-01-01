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На Харьковщине село изолируют из-за вспышки COVID

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Вспышку коронавируса в еле связывают с погибшей зараженной женщиной, которая продавала в церкви свечи.
Село могут изолировать
Село могут изолировать
 
В Харьковской области в селе Высокополье зарегистрировали новую вспышку коронавируса, причиной чего могла быть умершая инфицированная женщина, которая ходила в церковь и контактировала с односельчанами, сообщил глава ОГА Алексей Кучер.
 
По его словам, в селе по состоянию на 17:00 четверга обнаружили 9 новых случаев инфицирования. 
 
Населенный пункт планируют закрыть на карантин, усилив ограничительные меры. 
 
Новые инфицирования зарегистрировали после смерти от COVID-19 местной жительницы, которая, как утверждает Кучер, контактировала с большим количеством людей, поскольку продавала свечи и выходные посещала церковь. 
 
Всего в области уже 54 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 113 подозрений.
 
Напомним, на Харьковщине от коронавируса умерла женщина, работавшая в церкви.
 
Ранее на Херсонщине из-за COVID полностью закрыли город Олешки.

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Теги: Харьковская область, пандемия, Коронавирус, вспышка
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Источник: korrespondent.net

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