На Харьковщине село изолируют из-за вспышки COVID
Вспышку коронавируса в еле связывают с погибшей зараженной женщиной, которая продавала в церкви свечи.
В Харьковской области в селе Высокополье зарегистрировали новую вспышку коронавируса, причиной чего могла быть умершая инфицированная женщина, которая ходила в церковь и контактировала с односельчанами, сообщил глава ОГА Алексей Кучер.
По его словам, в селе по состоянию на 17:00 четверга обнаружили 9 новых случаев инфицирования.
Населенный пункт планируют закрыть на карантин, усилив ограничительные меры.
Новые инфицирования зарегистрировали после смерти от COVID-19 местной жительницы, которая, как утверждает Кучер, контактировала с большим количеством людей, поскольку продавала свечи и выходные посещала церковь.
Всего в области уже 54 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 113 подозрений.
Напомним, на Харьковщине от коронавируса умерла женщина, работавшая в церкви.
Ранее на Херсонщине из-за COVID полностью закрыли город Олешки.
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