На Прикарпатье COVID-19 выявили у трех священников

Еще восьмерых священнослужителей проверяют на коронавирус - шестеро госпитализированы, а двое находятся в самоизоляции.

В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у трех священников Вгороде

Трое священников заболели коронавирусом в Ивано-Франковской области. Об этом заявил и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров в четверг, 16 апреля.

При этом еще у восьми священнослужителей Прикарпатья подозревают заражение инфекцией. Шестеро из них проходят лечение в медицинских учреждениях, двое находятся на самоизоляции.

На сегодня в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 401 случай коронавируса, из них 31 человек умер.

Напомним, что ранее священник из Почаева заразился коронавирусом. У настоятеля храма Рождества Иоанна Крестителя в соседнем с Почаевом селе Великий Кунинец выявили коронавирус.

Также сообщалось о вспышке коронавируса в Ионинском монастыре в Киеве. Сейчас рассматривают вопрос о его закрытии на карантин.

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