Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Прикарпатье COVID-19 выявили у трех священников

Комментариев: 1
Еще восьмерых священнослужителей проверяют на коронавирус - шестеро госпитализированы, а двое находятся в самоизоляции.
В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у трех священников
В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у трех священников
Вгороде

Трое священников заболели коронавирусом в Ивано-Франковской области. Об этом заявил и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров в четверг, 16 апреля.

При этом еще у восьми священнослужителей Прикарпатья подозревают заражение инфекцией. Шестеро из них проходят лечение в медицинских учреждениях, двое находятся на самоизоляции.

На сегодня в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 401 случай коронавируса, из них 31 человек умер.

Напомним, что ранее священник из Почаева заразился коронавирусом. У настоятеля храма Рождества Иоанна Крестителя в соседнем с Почаевом селе Великий Кунинец выявили коронавирус.

Также сообщалось о вспышке коронавируса в Ионинском монастыре в Киеве. Сейчас рассматривают вопрос о его закрытии на карантин.

Вспышка коронавируса в Лавре. Что происходит

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, Ивано-Франковск, Прикарпатье, священник, священнослужитель, Коронавирус, Ивано-Франковская область, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Carelessangel    16.04.2020, 19:52
Оценка:  +2
Carelessangel
Теперь понятно кто главный распространитель вируса
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь