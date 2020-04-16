Освобожденные пленные рассказали о пытках

Большинство освобожденных украинцев сообщили об избиении, бесчеловечном обращении, применении психологического и сексуального насилия.

Освобожденные из плена сепаратистов украинцы сообщили о пытках и насилии, которые применяли к ним участники незаконных формирований, о чем заявил начальник департамента Офиса генпрокурора Юрий Рудь, сообщает пресс-служба офиса.

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - сказал он.

Офис генпрокурора работает со всеми освобожденными украинцами для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Международный уголовный суд. Также виновные будут привлечены к ответственности в Украине, сказал Рудь.

Как известно, в четверг, 16 апреля, произошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и "Л/ДНР", в Украину вернулись 20 граждан.

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