Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Освобожденные пленные рассказали о пытках

Комментариев: 2
Большинство освобожденных украинцев сообщили об избиении, бесчеловечном обращении, применении психологического и сексуального насилия.
Освобожденные сообщили о насилии в плену
Освобожденные сообщили о насилии в плену
Reuters (архивное фото)
 
Освобожденные из плена сепаратистов украинцы сообщили о пытках и насилии, которые применяли к ним участники незаконных формирований, о чем заявил начальник департамента Офиса генпрокурора Юрий Рудь, сообщает пресс-служба офиса.
 
"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - сказал он.
 
Офис генпрокурора работает со всеми освобожденными украинцами для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Международный уголовный суд. Также виновные будут привлечены к ответственности в Украине, сказал Рудь.
 
Как известно, в четверг, 16 апреля, произошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и "Л/ДНР", в Украину вернулись 20 граждан. 
 
Ранее Корреспондент писал подробно о том, кого Украаина вернула из плена сепаратистов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, пытки, сепаратисты, обмен пленными
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
kasatka222    16.04.2020, 20:11
Оценка:  +1
kasatka222
Бигмир, а как получается , что ничего не пишу,но уже забанена,а ??? Скоро одна Виоллетка под 100 никами с малолетками диалог вести будет. Уже всех забанили, рейтинг -то тю-тю. Модераторы, Вы , что сами с собой общаться собираетесь, а?
ЗаелоПластинку    16.04.2020, 20:37
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Я нашел здесь больше 70 ников Вшиванки (правда последний Вшиванка154, что намекает, что я не всех нашел), больше 60 ников антибеса (а ведь известно, что у него их сотня минимум). Виолетту искал - но появилась только одна - как насмешка над вами. О чем ты бредишь? За коллег троллей обидно?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь