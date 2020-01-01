В Чернобыле появились новые очаги тления

Очаги образовались из-за сильного ветра, но в ГСЧС успокаивают, что они немасштабные и не носят угрожающий характер.

В зоне отчуждения из-за сильного ветра появились три новых очага тления. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг, 16 апреля.

В связи со шквальными порывами ветра во второй половине дня в Чернобыльской зоне произошло осложнение обстановки, пояснили спасатели.

"Появились три новые очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера. Сводный отряд ГСЧС привлечен к работам по локализации очагов пожаров в Корогодском, Денисовецком, Дитяцком и Барышевском лесничествах", - заявил глава департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Новые очаги не несут угрозы для критических объектов типа Укрытие и Вектор, заверил Демчук.

В общем в Чернобыльской зоне пожарные гасят отдельные участки, в которых еще наблюдается тление поваленных сухих деревьев и тлеющих торфяников.

"Радиационный фон по Киеву и области и в зоне в пределах нормы. Работы по тушению продолжаются в круглосуточном режиме. Всего на территории зоны отчуждения к тушению привлечены более 1110 человек и 120 единиц техники", - подытожил представитель ГСЧС.

Напомним, что ранее полиция нашла еще одного поджигателя зоны ЧАЭС. Мужчина сжигал мусор у себя дома, а тлеющие остатки вывез за село и бросил их на сухую траву, из-за чего и начался пожар.

Также сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС бушует пылевая буря. Ухудшение погодных условий может осложнить пожароопасную ситуацию в Чернобыльской зоне.

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