Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова - Геращенко
Кроме покушения на Адама Осмаева Шайтанов работал над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел.
Генерал майор СБУ Валерий Шайтанов, которого разоблачили в работе на ФСБ, готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова, о чем заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.
"Сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы уже не первое и даже не пятое покушение", - сказал Геращенко.
Как известно, контрразведка Службы безопасности Украины 14 апреля задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и совершении террористических актов.
По версии следствия, он, в частности, планировал по заданию российских спецслужб убийство добровольца Адама Осмаева.
Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Позже в четверг. 16 апреля, СБУ задержала пособника генерала Шайтанова с арсеналом оружия.
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