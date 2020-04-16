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Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова - Геращенко

Комментариев: 3
Кроме покушения на Адама Осмаева Шайтанов работал над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел.
СБУ узнала о планах Шайтанова о покушении
СБУ узнала о планах Шайтанова о покушении
Главком
 
Генерал майор СБУ Валерий Шайтанов, которого разоблачили в работе на ФСБ, готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова, о чем заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.
 
"Сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы уже не первое и даже не пятое покушение", - сказал Геращенко.
 
Как известно, контрразведка Службы безопасности Украины 14 апреля задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и совершении террористических актов.
 
По версии следствия, он, в частности, планировал по заданию российских спецслужб убийство добровольца Адама Осмаева.
 
Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
 
Позже в четверг. 16 апреля, СБУ задержала пособника генерала Шайтанова с арсеналом оружия.
 

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Теги: СБУ, покушения, Аваков, Геращенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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a_nastya    16.04.2020, 21:41
Оценка:  0
a_nastya
Да кому он нужен, пиар
Брюква_и_Клюква    16.04.2020, 20:57
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
А давайте представим, что узкий урод шайтанов убил нашего обожаемого товарища Авакова. Что после?
Про100душный    16.04.2020, 21:42
Оценка:  -1
Про100душный
Ничего.
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