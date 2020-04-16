Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова - Геращенко

Кроме покушения на Адама Осмаева Шайтанов работал над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел.

Генерал майор СБУ Валерий Шайтанов, которого разоблачили в работе на ФСБ, готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова, о чем заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

"Сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы уже не первое и даже не пятое покушение", - сказал Геращенко.

По версии следствия, он, в частности, планировал по заданию российских спецслужб убийство добровольца Адама Осмаева.

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Позже в четверг. 16 апреля, СБУ задержала пособника генерала Шайтанова с арсеналом оружия.

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