Из-за сильного урагана попадали деревья, которые повредили автомобили. Также произошла авария, где пострадали люди.

Непогода в Черниговской области повалила деревья, из-за чего повреждения получили автомобили и утепления со стены жилого дома, также произошло ДТП с участием шести машин, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фотограф Виктор Кошмал сделал фоторепортаж пылевого "смога" над Черниговом, что на несколько часов затянул город.

Ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника Чернигов древний опубликовал фото поваленного дерева на Валу.

Cмотрите фотогалерею: Ураган на Черниговщине повалил деревья

Служба автомобильных дорог в области предупредила, что из-за сильного ветра и пыли с полей местами возможна ограниченная видимость проезжей части.

В то же время в Нацполиции области сообщили, что из-за ограниченной видимости вблизи поселка Михайло-Коцюбинское (расположенное близ Чернигова) произошло ДТП с участием шести автомобилей. Двое людей получили травмы.

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