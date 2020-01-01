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Ураган на Черниговщине повалил деревья

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Из-за сильного урагана попадали деревья, которые повредили автомобили. Также произошла авария, где пострадали люди.
Непогода сломила деревья
Непогода сломила деревья
Сергей Черняков
 
Непогода в Черниговской области повалила деревья, из-за чего повреждения получили автомобили и утепления со стены жилого дома, также произошло ДТП с участием шести машин, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
 
Фотограф Виктор Кошмал сделал фоторепортаж пылевого "смога" над Черниговом, что на несколько часов затянул город. 
 
Ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника Чернигов древний опубликовал фото поваленного дерева на Валу.
 
 
Служба автомобильных дорог в области предупредила, что из-за сильного ветра и пыли с полей местами возможна ограниченная видимость проезжей части.
 
В то же время в Нацполиции области сообщили, что из-за ограниченной видимости вблизи поселка Михайло-Коцюбинское (расположенное близ Чернигова) произошло ДТП с участием шести автомобилей. Двое людей получили травмы.
 
Также в четверг, 16 апреля, непогода бушевала в Киеве и пригороде. Из-за плевой бури пострадали люди.
 
Ураганный ветер и пылевую бурю зафиксировали также в зоне ЧАЭС.

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Теги: ураган, ветер, Черниговская область
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Источник: korrespondent.net

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