Больной COVID-19 харьковчанин сбежал из больницы

Ранее пациента доставили в медучреждение из психбольницы, так как у него выявили пневмонию.

Мужчина с коронавирусом сбежал из областной инфекционной больницы в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 16 апреля.

Мужчину 34 лет доставили в медучреждение из психиатрической больницы с пневмонией. Сотрудники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина сообщила, что сын находится дома.

Затем машина скорой помощи снова доставила мужчину в больницу. Правоохранители зарегистрировали инцидент в Едином учете Слободского отдела полиции.

Напомним, что в Сумской области более 30 человек отказываются проходить обсервацию. Все они прибыли из-за границы. Теперь на них составили админпротоколы - штраф за правонарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

Также сообщалось, что пограничники обнаружили 70 нарушителей самоизоляции. Накануне нескольких нарушителей обнаружили в Черниговской области в пункте пропуска Новые Яриловичи.

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