Подозреваемого в расстреле майдановцев отпустили под личное обязательство

Сторона обвинения просила продлить срок круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на 60 суток.

Экс-бойца спецподразделения Омега Владимира Косенко, подозреваемого в расстреле участников Майдана, отпустили под личное обязательство. Соответствующее решение вынес Печерский райсуд Киева, сообщила адвокат Евгения Закревская в Facebook в четверг, 16 апреля.

Ссуд обязал Косенко выполнять возложенные на него процессуальные обязанности, а также воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу. Подозреваемый также должен сообщать об изменении места жительства и работы, "даже без браслета", подчеркнула Закревская.

При этом сторона обвинения просила продлить на 60 суток срок круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Свою просьбу прокурор обосновывал тем, что Косенко может влиять на свидетелей или скрыться, или уничтожить доказательства.

Косенко находился под домашним арестом с 19 февраля.

Напомним, в марте ГБР провело четыре следственных эксперимента в расследовании расстрелов на Майдане. К ним были привлечены специалисты экспертных учреждений в области баллистики, судебной медицины и геодезии.

Также в прошлом месяце экс-главе Днепровского райсуда Киева сообщили о подозрении в рамках расследования дел Майдана. Его подозревают в сознательной организации вынесения судьями суда неправосудных постановлений.

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