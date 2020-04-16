Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подозреваемого в расстреле майдановцев отпустили под личное обязательство

Комментариев: 5
Сторона обвинения просила продлить срок круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на 60 суток.
Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстреле участников Майдана
Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстреле участников Майдана
facebook.com/eugeniyazz

Экс-бойца спецподразделения Омега Владимира Косенко, подозреваемого в расстреле участников Майдана, отпустили под личное обязательство. Соответствующее решение вынес Печерский райсуд Киева, сообщила адвокат Евгения Закревская в Facebook в четверг, 16 апреля.

Ссуд обязал Косенко выполнять возложенные на него процессуальные обязанности, а также воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу. Подозреваемый также должен сообщать об изменении места жительства и работы, "даже без браслета", подчеркнула Закревская.

При этом сторона обвинения просила продлить на 60 суток срок круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Свою просьбу прокурор обосновывал тем, что Косенко может влиять на свидетелей или скрыться, или уничтожить доказательства.

Косенко находился под домашним арестом с 19 февраля.

Напомним, в марте ГБР провело четыре следственных эксперимента в расследовании расстрелов на Майдане. К ним были привлечены специалисты экспертных учреждений в области баллистики, судебной медицины и геодезии.

Также в прошлом месяце экс-главе Днепровского райсуда Киева сообщили о подозрении в рамках расследования дел Майдана. Его подозревают в сознательной организации вынесения судьями суда неправосудных постановлений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, майдан, расстрел, подозреваемые, Евромайдан, Разгон Евромайдана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
CCS    16.04.2020, 23:09
Оценка:  0
CCS
Ну, це ж не Чорновол... у нього "умислу" не було, просто стріляв собі по громадянах України.
Распятый_мальчик    16.04.2020, 23:13
Оценка:  -1
Распятый_мальчик
Це вже доведенний факт? Чи ваші домисли? Нагадаю, що більш ніж, за 6 років, так і не було доведенно його провини. Хоча, якщо, насправді причетний - то я, особисто, за довічне, без права амністії
CCS    16.04.2020, 23:25
Оценка:  0
CCS
Умисне вбивство, за яке топить зараз прокуратура: Чорновол повинна була знати жертву; хотіти саме її вбити, тобто мати мотив; здійснювати дії, направлені на вбивство цієї конкретної особи. Люди, це ж Кримінальний кодекс, там все написано! Ну хто (ХТО???) реально вірить у те, що Чорновол хотіла вбити
CCS    16.04.2020, 23:28
Оценка:  0
CCS
саме того дядечка і тому здійснила підпал? Не треба мені казати, що потім просто перекваліфікують справу. Бо це неправомірно; одразу розуміти безглуздість обвинувачень і потім "пом"якшувати" звинувачення. А про Майдан: судячи з усього, це був масовий суіцид, бо наскільки я знаю, ніхто ще не осуджени
ПродувКротов    16.04.2020, 22:46
Оценка:  0
ПродувКротов
Для зеленой власти уроды, убивавшие мирное население на Майдане - духовно близки. Сейчас его портнов какой ни будь медалькой наградит от лица страны.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь