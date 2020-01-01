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В Житомирской области зафиксировали почти 50 пожаров

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Ухудшению пожарной ситуации способствует сильный ветер. Его порывы иногда достигают 17-22 метра в секунду.
В Житомирской области бушуют пожары
В Житомирской области бушуют пожары
zt.dsns.gov.ua
 
В Житомирской области по состоянию на 18.00 четверга, 16 апреля, зарегистрировали 48 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
 
Отмечается, что по области в быту и в экосистемах зафиксировали 48 пожаров. Ухудшению ситуации способствуют сильные порывы ветра, которые иногда достигают 17-22 метра в секунду.
 
В частности, в микрорайоне Малеванки спасатели тушат пожар в лесном массиве недалеко от жилого сектора.
 
 
В районе села Рудня Овручского района произошло возгорание сухой травы. Также вблизи населенного пункта лесной пожар распространился на площадь в 50 гектаров.
 
Днем в четверг пожарные освободили семь человек, заблокированных на узле учета нефтепродуктов ПрикарпатЗападтранс. Они потушили пожар в административном здании узла, расположенном в лесном массиве.
 
Кроме того, спасатели остановили распространение огня на таможенный пост Выступовичи.
 
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в зоне отчуждения появились три новых очага тления.

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Теги: видео, трава, пожар, пожарные, лесной пожар, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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