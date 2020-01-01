В Житомирской области зафиксировали почти 50 пожаров

Ухудшению пожарной ситуации способствует сильный ветер. Его порывы иногда достигают 17-22 метра в секунду.

В Житомирской области по состоянию на 18.00 четверга, 16 апреля, зарегистрировали 48 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что по области в быту и в экосистемах зафиксировали 48 пожаров. Ухудшению ситуации способствуют сильные порывы ветра, которые иногда достигают 17-22 метра в секунду.

В частности, в микрорайоне Малеванки спасатели тушат пожар в лесном массиве недалеко от жилого сектора.

В районе села Рудня Овручского района произошло возгорание сухой травы. Также вблизи населенного пункта лесной пожар распространился на площадь в 50 гектаров.

Днем в четверг пожарные освободили семь человек, заблокированных на узле учета нефтепродуктов ПрикарпатЗападтранс. Они потушили пожар в административном здании узла, расположенном в лесном массиве.

Кроме того, спасатели остановили распространение огня на таможенный пост Выступовичи.

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