В Ровенской области выявили 23 новых случая коронавируса

Областная комиссия ТЭБ рекомендовала ограничить передвижение людей на улице и прекратить работу магазинов с 13 часов 18 апреля до 6 утра 21 апреля.

В Ровенской области по состоянию на вечер 16 апреля зафиксировали 240 случаев заражения коронавирусом, из них восемь закончились смертью. Об этом сообщил в Facebook глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

Он отметил, что за последние сутки в регионе выявили 23 новых случая COVID-19. Также умерла женщина в возрасте 84 лет из села Зозов Ровенского района.

Коваль уточнил, что среди заболевших 11 жителей Ровно, трое из города Дубно, один из Дубенского района (село Рачин), трое из Ровенского района (села Забороль, Городыще, Белая Криница), четверо из города Здолбунов и один из Березновского района (село Богуши).

Возраст больных от 12 до 80 лет.

В настоящее время на проверке в Ровенском областном лабораторном центре находятся 218 образцов. С начала пандемии методом ПЦР-тестирования обследованы 783 человека.

Также Коваль указал, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности рекомендовала ограничить передвижение людей на улице и прекратить работу магазинов с 13 часов 18 апреля до 6 утра 21 апреля.

При этом окончательные решения по внедрению ограничений будут принимать комиссии ТЭБ и ЧС местных органов власти области.

Глава Ровенской ОГА подчеркнул, что богослужения в церквях будут проходить в режиме онлайн, а помещения храмов закроют для посещения.

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