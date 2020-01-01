Итоги 16 апреля: Обмен пленными и гарь в Киеве
Из плена сепаратистов вернулись 20 украинцев
Состоялся первый в 2020 году обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными “ЛДНР“.
Киев передал десять удерживаемых лиц “Донецкой народной республике“ и четырех − “Луганской народной республике“. Еще три человека, запрашиваемые “республиками“ отказались возвращаться.
В свою очередь “ДНР“ освободила девять человек и “ЛНР“ − 11.
Схождение Благодатного огня пройдет без паломников
Из-за коронавируса в храм Гроба Господня в Иерусалиме не пустят паломников на церемонию схождения Благодатного огня. Как сообщило посольство Израиля в Украине, ее можно будет посмотреть в прямой трансляции.
В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха формальдегидом и диоксидом азота
В столице обнаружили превышение уровня продуктов горения в воздухе. Как заявили в КГГА, причиной загрязнения стали пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения.
Жителям Киева рекомендовали оставаться дома и увеличить потребление жидкости. Власти города заверили, что радиационный фон в столице находится в норме.
Столичные власти сообщили, что улицы города будут усиленно мыть с помощью спецтехники.
В Украине выросло число зараженных COVID-19
По состоянию на утро 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случай коронавируса, из них 116 закончились смертью и 186 − выздоровлением.
В Минздраве уточнили, что среди зараженных − 788 медиков. Также стало известно о второй смерти в рядах ВСУ.
Суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Черновол. Она будет круглосуточно находиться под домашним арестом.
Напомним, ГБР подозревает экс-нардепа в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек.
Путин объявил об отмене парада 9 мая
Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году из-за пандемии коронавируса в стране не состоится парад Победы 9 мая.
Верховная Рада приняла закон против “поправочного спама“
Верховная Рада на фоне рекордного числа правок в закон о банках приняла законопроект об изменениях в регламент, который поможет избавиться от “законодательного спама“.
Документ позволяет не рассматривать все поправки нардепов и ограничивает их количество.
Лидеры G7 договорились о восстановлении экономики
Лидеры государств Большой семерки договорились о возобновлении экономической активности на фоне пандемии. Главы стран Большой семерки провели переговоры в режиме видеоконференции.
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