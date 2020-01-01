Итоги 16 апреля: Обмен пленными и гарь в Киеве

Украина и "ЛДНР" совершили обмен по формуле "20 на 14"; в столице зафиксировали сильное загрязнение воздуха: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Из плена сепаратистов вернулись 20 украинцев

Состоялся первый в 2020 году обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными “ЛДНР“.

Киев передал десять удерживаемых лиц “Донецкой народной республике“ и четырех − “Луганской народной республике“. Еще три человека, запрашиваемые “республиками“ отказались возвращаться.

В свою очередь “ДНР“ освободила девять человек и “ЛНР“ − 11.

Схождение Благодатного огня пройдет без паломников

Из-за коронавируса в храм Гроба Господня в Иерусалиме не пустят паломников на церемонию схождения Благодатного огня. Как сообщило посольство Израиля в Украине, ее можно будет посмотреть в прямой трансляции.

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха формальдегидом и диоксидом азота

В столице обнаружили превышение уровня продуктов горения в воздухе. Как заявили в КГГА, причиной загрязнения стали пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения.

Жителям Киева рекомендовали оставаться дома и увеличить потребление жидкости. Власти города заверили, что радиационный фон в столице находится в норме.

Столичные власти сообщили, что улицы города будут усиленно мыть с помощью спецтехники.

В Украине выросло число зараженных COVID-19

По состоянию на утро 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случай коронавируса, из них 116 закончились смертью и 186 − выздоровлением.

В Минздраве уточнили, что среди зараженных − 788 медиков. Также стало известно о второй смерти в рядах ВСУ.

Суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Черновол. Она будет круглосуточно находиться под домашним арестом.

Напомним, ГБР подозревает экс-нардепа в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек.

Путин объявил об отмене парада 9 мая

Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году из-за пандемии коронавируса в стране не состоится парад Победы 9 мая.

Верховная Рада приняла закон против “поправочного спама“

Верховная Рада на фоне рекордного числа правок в закон о банках приняла законопроект об изменениях в регламент, который поможет избавиться от “законодательного спама“.

Документ позволяет не рассматривать все поправки нардепов и ограничивает их количество.

Лидеры G7 договорились о восстановлении экономики

Лидеры государств Большой семерки договорились о возобновлении экономической активности на фоне пандемии. Главы стран Большой семерки провели переговоры в режиме видеоконференции.

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