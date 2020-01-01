Ужесточение карантина: В Житомире запретили идти в церковь на Пасху

В городе будет организованно круглосуточное дежурство для соблюдения карантинных мер.

Житомирский городской совет запретил в период 18-20 апреля посещение территорий храмов и участие в религиозных массовых мероприятиях. Горсовет также призвал священнослужителей обратиться к прихожанам с просьбой оставаться дома и воспользоваться трансляцией богослужений. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.

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“Согласно документу, запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что городской глава Сергей Сухомлин выразил благодарность священнослужителям, которые обратились к своим прихожанам с просьбой не приходить в храм и помолиться дома с семьей.

Сегодняшнее решение кому-то может показаться резким и непонятным. Но главное на сегодня - это здоровье и жизнь людей. Делаем все, чтобы было как можно меньше заболеваний, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что схождение Благодатного огня пройдет без паломников. В храме Гроба Господня в Иерусалиме будет ограниченное количество участников в связи с пандемией.

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