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В Украине 4662 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразился 501 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 296 случаев;
  • Волынская область - 122 случая;
  • Днепропетровская область - 89 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 177 случаев;
  • Закарпатская область - 150 случаев;
  • Запорожская область - 118 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 427 случаев;
  • Кировоградская область - 218 случаев;
  • г. Киев - 705 случаев;
  • Киевская область - 253 случая;
  • Львовская область - 203 случая;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 93 случая;
  • Полтавская область - 41 случай;
  • Ровенская область - 240 случаев;
  • Сумская область - 81 случай;
  • Тернопольская область - 353 случая;
  • Харьковская область - 56 случаев;
  • Херсонская область - 51 случай;
  • Хмельницкая область - 38 случаев;
  • Черновицкая область - 759 случаев;
  • Черкасская область - 137 случаев;
  • Черниговская область - 12 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, число случаев COVID в мире приблизилось к 2,2 млн. До сих пор больны почти полтора миллиона человек, при этом выздоровели уже более 552 тысяч.

 

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Теги: коронавирус, вирус, статистика, Минздрав
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