В Украине 4662 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 296 случаев;
- Волынская область - 122 случая;
- Днепропетровская область - 89 случаев;
- Донецкая область - 12 случаев;
- Житомирская область - 177 случаев;
- Закарпатская область - 150 случаев;
- Запорожская область - 118 случаев;
- Ивано-Франковская область - 427 случаев;
- Кировоградская область - 218 случаев;
- г. Киев - 705 случаев;
- Киевская область - 253 случая;
- Львовская область - 203 случая;
- Луганская область - 9 случаев;
- Николаевская область - 22 случая;
- Одесская область - 93 случая;
- Полтавская область - 41 случай;
- Ровенская область - 240 случаев;
- Сумская область - 81 случай;
- Тернопольская область - 353 случая;
- Харьковская область - 56 случаев;
- Херсонская область - 51 случай;
- Хмельницкая область - 38 случаев;
- Черновицкая область - 759 случаев;
- Черкасская область - 137 случаев;
- Черниговская область - 12 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, число случаев COVID в мире приблизилось к 2,2 млн. До сих пор больны почти полтора миллиона человек, при этом выздоровели уже более 552 тысяч.
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