МОЗ назвало храмы, ставшие очагами коронавируса

Известно, какие церкви стали очагами коронавируса.

Минимум 3 известные церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами массового заражения коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале.

По данным ведомства, на данный момент на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

Кроме того, очагом массового заражения стал храм в Залещиках Тернопольской области. Вспышка коронавируса началась с больного священника, который, не зная о своей болезни, проводил богослужения и успел контактировать примерно с 500 людьми.

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Кроме того, массового заразились прихожане церкви в Мукачево Закарпатской области. Причиной вспышки коронавируса стала 69-летняя женщина, которая успела инфицировать по меньшей мере 19 человек. Женщина, имея симптомы заболевания, два дня подряд ходила на службу в Свято-Михайловский собор.

Четвертый очаг заражения стала церковь в Николаевской области. Там заразились двое человек после посещения богослужения, на котором присутствовали две инфицированные женщины.

Напомним, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

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