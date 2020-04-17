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МОЗ назвало храмы, ставшие очагами коронавируса

Комментариев: 2
Известно, какие церкви стали очагами коронавируса.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Минимум 3 известные церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами массового заражения коронавирусом в Украине. 

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале.

По данным ведомства, на данный момент на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

Кроме того, очагом массового заражения стал храм в Залещиках Тернопольской области. Вспышка коронавируса началась с больного священника, который, не зная о своей болезни, проводил богослужения и успел контактировать примерно с 500 людьми.

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Кроме того, массового заразились прихожане церкви в Мукачево Закарпатской области. Причиной вспышки коронавируса стала 69-летняя женщина, которая успела инфицировать по меньшей мере 19 человек. Женщина, имея симптомы заболевания, два дня подряд ходила на службу в Свято-Михайловский собор.

Четвертый очаг заражения стала церковь в Николаевской области. Там заразились двое человек после посещения богослужения, на котором присутствовали две инфицированные женщины.

Напомним, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

 

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Теги: церкви, храм, коронавирус, вирус
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Комментариев (2)
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ПродувКротов    17.04.2020, 11:11
Оценка:  0
ПродувКротов
Гундяев издал приказ по РПЦ о закрытии всех храмов и подразделений на период карантина. Приказ не касается подразделений РПЦ в Украине. В Украине все храмы РПЦ должны работать и планово распространять заразу среди людей. Чем больше заболеет, тем для РПЦ лучше. Выходит что так
WTF2wtf    17.04.2020, 12:00
Оценка:  0
WTF2wtf
На россии отдали это на усмотрение местных властей, чтобы типа снять негатив с центральной власти.
Пока закрыли храмы для прихожан примерно в половине регионов россии (в том числе в Москве, в подмосковье, в Питере и т.д.) ...
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