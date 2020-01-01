Во Львове резко возросло количество случаев коронавируса

За сутки инфицировалось 37 человек.

В городе Львов зафиксировали резкий рост случаев смертельного коронавируса. За минувшие сутки заразились 37 человек.

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Об этом написал мэр города Андрей Садовый на своем Telegram-канале.

Львовский градоначальник призвал всех оставаться дома и соблюдать правила карантина.

Имеем +37 новых больных за сутки во Львове. Это наибольший рост за все время карантина, - написал Садовой.

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Он также отметил, что сегодня во Львовской области зафиксировано 203 случая коронавируса.

Напомним, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

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