За сутки коронавирус нашли у 31 ребенка и 91 медработника

За прошлые сутки в Украине установлен очередной "коронавирусный" антирекорд.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 лабораторно подтвердили у 31 ребенка и 91 медицинского работника. Об этом в ходе брифинга 17 апреля сообщил руководитель Минздрава Максим Степанов.

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Министр здравоохранения отметил, что госпитализированы 11 детей и 12 медиков.



"За прошедшие сутки ПЦР-тестами подтвержден коронавирус у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медработник", - рассказал он.



Степанов подчеркнул, что это новый антирекорд по количеству инфицированных в сутки.



"Госпитализированы 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, 3 ребенка и 19 медработников. Летальных случаев зарегистрировано 9", - отметил министр.





Напомним, по состоянию на 9 утра 17 апреля в Украине подтвержден 501 новый случай инфицирования COVID-19 в Украине.

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