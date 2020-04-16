В армии зафиксировали новый случай заражения вирусом COVID-19

На данный момент инфицировано 29 украинских военных.

В украинской армии количество инфицированных вирусом COVID-19 увеличилось до 29 человек. Заболевание коронавирусом подтвердили у одного военнослужащего из воинской части Одесской области. Он с 13 апреля находился на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“16 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, он был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, тест ПЦР положительный от 16.04.2020. Состояние стабильное“, - сообщили в штабе.

По состоянию на 07:00 17 апреля в ВСУ зарегистрировано 29 случаев заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 2 скончались. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 24 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один военнослужащий ВСУ скончался от коронавируса. В ВСУ зафиксировали вторую смерть из-за COVID-19.

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